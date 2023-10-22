عدلي أساسيا في القمة المثيرة بين ميلان وجوفنتوس
بقلم عزيز طالبي
يتواجد اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب بيولي في قمة اليوم من الكالتشيو.
و سيواجه عدلي ورفقائه فريق جوفنتوس في قمة الجولة التاسعة من عمر البطولة الإيطالية بملعب “جوزيبي مياتزا” بسان سيرو.
و جدد المدرب بيولي الثقة في اللاعب ياسين عدلي الذي ابان عن إمكانيات كبيرة لما سنحت له الفرصة في أولى المشاركة كأساسي، وهو الأمر الذي أجبر المدرب بيولي على منحه ثقته الكبيرة في المباراة المنتظرة بين الغريمين و كبيري إيطاليا.
Here we go 💪#MilanJuve #SempreMilan
Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/W7bfMZ9Hlf
— AC Milan (@acmilan) October 22, 2023
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