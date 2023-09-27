عدلي أساسي لأول مرة هذا الموسم مع ميلان

تواجد اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي أساسي في قائمة فريقه الميلان أمام كالياري برسم الجولة السادسة من الكالتشيو الإيطالي.

وقرر المدرب بيولي منح اللاعب عدلي الفرصة لبدء أساسي لأول مرة هذا الموسم بمناسبة مواجهة اليوم الأربعاء، لتعويض زميله كرونيتش.

يجدر الإشارة، عانى عدلي من التهميش من طرف المدرب بيولي منذ إنضمامه للفريق، حيث خاض الموسم الماضي 144 دقيقة فقط، وهو أمام فرصة خطف مكانة أساسية بعد إصابة كل من كرونيتش و بن ناصر.