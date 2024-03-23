عدلي: “أنا مشجع للجزائر ولكن كلاعب اخترت فرنسا”

عاد الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، ليؤكد من جديد، بأنه اختار منتخب فرنسا على حساب الجزائر، من أجل ضمان اللعب في المستوى العالي.

وقال عدلي، في حوار مصور خص به صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية. اليوم السبت: “اخترت اللعب مع فرنسا من أجل المستوى العالي”.

وفي المقابل، أوضح لاعب بوردو الفرنسي السابق. بأنه وبالرغم من اختيار فرنسا، إلا أنه مشجع للخضر، وختم: “أنا مشجع للجزائر ولكن كلاعب اخترت فرنسا”.