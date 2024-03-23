عدلي: “تحدثت مع بلماضي ولكن الأمور تعقدت برحيله”

جدد لاعب نادي أسي ميلان، ياسين عدلي، رغبته في تمثيل منتخب فرنسا، بالرغم من منحه موافقته المبدئية للعب في الخضر سابقا.

وفي حوار مطول خص به صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية. عرّج لاعب “الروسونيري” ياسين عدلي، للحديث عن إمكانية. حمل ألوان الخضر: “تحدثت مع مع بلماضي، كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.

قبل أن يستدرك “الفرانكو جزائري” قائلا: “كان يقدرني كثيرا (يقصد بلماضي)، لكن الوضع تعقد بعد رحيله.”