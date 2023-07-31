عدلي محل اهتمامات نادي أياكس الهولندي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، عن وجود اهتمامات من قِبل نادي أياكس الهولندي، بخدمات اللاعب الفرانكو الجزائري الناشط بصفوف ميلان ياسين عدلي.

وحسب ما كشفه صُحفي موقع “RELEVO” الإسباني، ماتيو موريتو، عبر “تويتر”، فإن النادي الهولندي استفسر عن وضعية اللاعب ياسين عدلي مغ فريقه ميلان تحسبا للتعاقد معه.

يجدر الإشارة، شارك عدلي الموسم الماضي في 6 مواجهات مع ميلان في كل المنافسات، حيث لم يتمكن من اقناع المدرب بيولي، وقد يستغني الروسونيري عن خدماته.