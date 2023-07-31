عدلي محل اهتمامات نادي أياكس الهولندي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، عن وجود اهتمامات من قِبل نادي أياكس الهولندي، بخدمات اللاعب الفرانكو الجزائري الناشط بصفوف ميلان ياسين عدلي.
وحسب ما كشفه صُحفي موقع “RELEVO” الإسباني، ماتيو موريتو، عبر “تويتر”، فإن النادي الهولندي استفسر عن وضعية اللاعب ياسين عدلي مغ فريقه ميلان تحسبا للتعاقد معه.
يجدر الإشارة، شارك عدلي الموسم الماضي في 6 مواجهات مع ميلان في كل المنافسات، حيث لم يتمكن من اقناع المدرب بيولي، وقد يستغني الروسونيري عن خدماته.
El Ajax ha preguntado por Yacine Adli, del Milan.
Es cierto que el Beşiktaş quiere a Messias, pero el jugador aún no ha dado luz verde. @relevo
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 31, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/frtB3