عدلي مرشح أساسيا في مواجهة لازيو

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، صبيحة اليوم الجمعة، عن اعتزام مدرب الميلان ستيفانو بيولي، على تجديد الثقة في لاعبه الفرانكو الجزائري ياسين عدلي.

وحسب ما ورد في موقع “لاغازيتاديلليو سبورت”، من المنتظر أن يُقحم المدرب بيولي متوسط الميدان ياسين عدلي، كأساسي في مواجهة لازيو غدا السبت.

فيما سيكون اللاعب عدلي في مقاعد الاحتياط في مواجهة بوروسيا دورتموند في رابطة الأبطال.

وأوضح ذات المصدر، أن المدرب بيولي قرّر تجريب اللاعب موسى يونس كلاعب وسط استرجاعي خلال المواجهة الأخيرة أمام كالياري، تحسبا لاقحامه أساسياً أمام دورتموند.