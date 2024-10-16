عدلي: “هدفي تمثيل فرنسا ولن أجعل الجزائر خيارا بديلا احتراما لها”

أكد اللاعب الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، أنه يستهدف الالتحاق بالمنتخب الفرنسي الأول مستقبلاً.

وصرح لاعب فيورنتينا الإيطالي، ياسين عدلي، اليوم الأربعاء، خلال حوار مع صانع المحتوى الرياضي الفرنسي، “Zack “، عبر منصة تويتش: “هدفي الانضمام للمنتخب الفرنسي الأول، والمشاركة في مونديال 2026، ولن أجعل انضمامي إلى الخضر خياراً بديلاً احتراما للجزائر”.

وأضاف المتحدث: “أعتذر للشعب الجزائري، لقد تم فهم تصريحاتي السابقة باللعب في المستوى العالي بشكل سيء”.