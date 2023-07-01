عدلي يتجه لمواصلة مشواره مع الميلان

يتجه اللاعب الجزائري ياسين عدلي، لمواصلة مشواره مع ناديه آسي ميلان، خلال الموسم المقبل، بقرار من مدربه ستيفانو بيولي.

وحسب موقع “سبورت ايطاليا”، غير مدرب الميلان، بيولي، رأيه بخصوص مستقبل عدلي، من خلال إبداء رغبته في الاحتفاظ بخدماته.

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذا القرار يأتي بعد ترسيم انتقال تونالي إلى نيوكاستل، والاصابة التي يعاني منها اسماعيل بن ناصر.

يذكر أن ياسين عدلي، لازال مرتبطا بعقد مع آسي ميلان، ومن المقرر أن يحظى بوقت لعب أكبر الموسم المقبل لاثبات امكاناته الحقيقية.