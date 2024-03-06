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الرياضة

عدلي يدير ظهره للخضر ويعلن رغبته في اللعب مع فرنسا

بقلم فيصل زيان بوزيان
عدلي يدير ظهره للخضر ويعلن رغبته في اللعب مع فرنسا
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أزال اللاعب الفرانكو الجزائري ونادي ميلان الإيطالي، ياسين عدلي، الغموض بشأن مستقبله الدولي، والمنتخب الذي سيحمل ألوانه.

ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، تصريحات اللاعب عدلي، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ميلان وسلافيا براغ في الأوروباليغ، والذي قال فيه عدلي:”كلاعب أريد اللعب في  المستوى العالي”.

وأضاف عدلي:”اللعب مع فرنسا هو هدف بالنسبة لي، وهذا ليس الوقت المناسب لشرح السبب.”

يجدر الإشارة، سبق للناخب الوطني السابق جمال بلماضي، أن تواصل مع اللاعب عدلي لضمه إلى صفوف المنتخب الوطني، لكن اللاعب لم يبدي أي إهتمام للموضوع.

عدلي يرد بقوة على بلماضي بخصوص تمثيل الخضر

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