عدلي يصدم الجزائريين بشأن تمثيل الخضر !

صدم اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي بقراره المفاجئ برغبته في تمثيل منتخب فرنسا خلال التحديات القليلة القادمة.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن اللاعب الفرانكو جزائري يريد الانضمام إلى منتخب الديكة.

وقالت “ليكيب” إن متوسط ميدان ميلان وصاحب 23 عاما، لم يعط أي إشارة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، بشأن تمثيله الألوان الوطنية مستقبلا.

وأضافت الصحيفة واسعة الإنتشار في فرنسا عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” اليوم الأحد، أن عدلي أقنع مدربه بيولي، باللعب أساسيا في تشكيلته وإظهار إمكانياته الكبيرة، و هي الخطوة التي غيرت أهدافه بطريقة مفاجئة.

وجاءت هذه التطورات في وقت ينتظر الجزائريون، إعلان متوسط ميدان الميلانيلو عن قرب استخراج جواز سفره الجزائري خلال الأشهر القليلة القادمة لتمثيل ألوان المنتخب الوطني.