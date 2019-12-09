عدلي يكشف موقفه من تمثيل الجزائر

كشف الجزائري الأصل ياسين عدلي، بأنه لا يعرف لحد الساعة أي مُنتخب سيُمثله في المُستقبل ما بين الخضر وفرنسا.

وصرّح لاعب نادي بوردو، في المنطقة المُختلطة التي تلت مُباراة فريقه أمام مارسيليا :”من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع”.

وواصل :”لا أمتلك سوى 20 مُباراة في الليغ 1، ولا أفكر في هذه المسألة الى حد الساعة”.

وأردف :”سآخذ كل وقتي، بخصوص هذه النقطة، ولا أعتقد بأني أمتلك المُستوى للعب مع المنتخب الجزائري حاليا”.

وأوضح خريج مدرسة باريس سان جيرمان، بأنه لن يتسرع خاصة وأنه لا يزال في بداية مشواره الكروي.