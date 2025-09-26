عدلي: “هدفي يبقى المنتخب الفرنسي… وأكنّ الاحترام الخالص للجزائر”

اختار لاعب الوسط ياسين عدلي، المنتقل هذا الصيف إلى نادي الشباب السعودي، أن يوضح مستقبله الدولي بعد الجدل القائم حول إمكانية التحاقه بمنتخب الجزائر.

صاحب الـ25 عاماً، الذي تكوّن في باريس سان جيرمان وتألق مع بوردو قبل أن يخوض تجربة مع ميلان الإيطالي. شدد على أن هدفه لا يزال هو ارتداء قميص المنتخب الفرنسي، رغم انتقاله إلى الدوري السعودي.

وقال عدلي في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: “أعلنت منذ البداية أن هدفي هو اللعب مع المنتخب الفرنسي. وبما أنني اتخذت هذا القرار، فلن أعود عنه، هذا أمر واضح. سواء كنت ألعب في السعودية أو في أوروبا، لا شيء يتغير بالنسبة لي”.

وأضاف: “هذا الموقف ليس تقليلاً من الجزائر، بل على العكس تماماً، هو بدافع الاحترام الكبير الذي أكنّه لهذا البلد”.

بهذا يكون عدلي قد حسم، على الأقل في المرحلة الحالية، الجدل بشأن مستقبله الدولي، مؤكداً أن طموحه يبقى مرتبطاً بـ”الديكة” رغم مساره المتقلب بين الأندية.