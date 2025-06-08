عدل.. أعوان جاست ايمو بلا هوادة

جندت مؤسسة عدل للتسيير العقاري كافة فروعها ووسائلها المادية والبشرية تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

في حين، كان أعوان جاست ايمو، طيلة أيام عيد الأضحى على قدم وساق، من أجل جعل وترك الأحياء التابعة لوكالة عدل في أبهى حلة ونظيفة. حيث قاموا برفع جلود الأضاحي المنتشرة، وكذا تنظيف الشوارع من مخلفات الأضحية.

كما تم إطلاق حملات تنظيف واسعة على مستوى الأحياء السكنية. إلى جانب القيام بعمليات مراقبة ومعاينة شاملة لجميع خزانات المياه المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.

في حين، اقتنت المؤسسة شاحنات صهريجية احتياطية ذات سعة 20 الف لتر لضمان التدخل السريع في حال حدوث أي طارئ يتعلق بتزويد المياه.

ومن جهته، قدم وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، شكره إلى المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري GEST-IMMO ، وكذا العمال، إطارات وموظفي الفرع.

كما جاء في رسالة بلعريبي “يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع عمال، موظفي وإطارات مؤسستكم. الذين لم يدخروا جهداً في أداء واجبهم بكل تفان وإخلاص وساهموا بشكل ملحوظ في الحفاظ على نظافة أحياء ” عدل”. على المستوى الوطني، في هذه الأيام المباركة من خلال حملات التنظيف التي باشروها فور الانتهاء من نحر الأضاحي”.

واضاف “إن عملكم الدؤوب يعكس أسمى معاني الإخلاص والعطاء ويجسد روح المسؤولية المجتمعية التي نفتخر بها. ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على جهودكم المباركة وكل عام وأنتم بألف خير”.

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