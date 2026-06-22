عدل..إخلاء سكن مستأجرة استغلته في نشاط تجاري

أعلنت مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري، عن إخلاء سكن وفسخ العقد ببرنامج عدل 1 علي منجلي -قسنطينة بعد استغلاله في نشاط تجاري.

وأصدرت محكمة الخروب القسم العقاري حكم ابتدائي ضد مستأجرة تابعة لموقع عدل 400 مسكن كوسيدار المدينة الجديدة علي منجلي -قسنطينة. ويقضي الحكم بفسخ العقد و الاخلاء من السكن بسبب استغلاله في نشاط تجاري مع تعويض قدره 100 الف دينار .

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