عدل.. إطلاق منصة تمليك السكنات وهؤلاء هم المستفيدون !

تم، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة إلكترونية خاصة بتمليك السكنات للمستفيدين من البرنامج الأول لسكنات البيع بالإيجار عدل، حسب ما أفاد به بيان وكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

وأوضح البيان أنه يمكن ابتداء من اليوم الاربعاء، لقاطني سكنات صيغة البيع بالإيجار الراغبين في تحويل ملكية سكناتهم، الولوج إلى المنصة الالكترونية المخصصة لذلك عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوكالة “عدل”، من خلال خانة “رفع اليد” (main levée).

وتتيح هذه المنصة عدة خدمات إلكترونية، إذ تسمح لمستخدميها بمعرفة الجزء المتبقي من السعر الاجمالي للسكن. والحصول على شهادة تسديد السعر الإجمالي للسكن، ورفع اليد. بالإضافة إلى تحديد الموعد مع الموثق ومختلف الإجراءات المتعلقة بتمليك السكنات.

وتخص هذه العملية المستفيدين من برنامج الأول للبيع بالإيجار “عدل 1” (الذي تم إطلاقه في 2001)، في مرحلة أولى. على أن تشمل لاحقا المستفيدين من البرنامج الثاني “عدل 2” (الذي تم إطلاقه في 2013). “وذلك بعد الانتهاء من معالجة مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود الملكية”، حسب البيان.

و”تأتي هذه الإجراءات الرقمية، مواكبة للإستراتيجية التي تبنتها وزارة السكن والعمران والمدينة. من أجل تقريب الإدارة من المواطن ورفع عناء التنقل وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية. واستكمالا لعدد من التطبيقات والمنصات التي أطلقت من أجل معالجة آنية للملفات الإدارية”، يقول نفس المصدر.