عدل: إعذار أول للمؤسسة المكلفة بإنجاز حصة رقم 01 من 28/122/138 مسكن ترقوي

وجهت وكالة عدل، إعذارا أولا، لمؤسسة « EPE BATIMETAL SPA » المكلفة بإنجاز حصة رقم 01 من 28/122/138 مسكن ترقوي.

بالاضافة الى مرأب ومحلات ذات طابع تجاري ومهني في الموقع رقم 02 في الشارع المركزي بالمدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة.

وجاء هذا الاعذار بناءا على عدة تقارير منها ما يخص تاريخ تسليم المشروع في 17/05/201.

وتبعا للإرسال رقم215/AADL/ DPC المؤرخ في 04/07/2018و الارسال رقم 388/AADL/DPC المؤرخ في 18/12/2019 .

وانتهت الآجال الممنوحة لمؤسسة الإنجاز بالإعذار الاول الكتابي المؤرخ في 17/02/2020 لوضع المصاعد الخاصة بالعمارة رقم 01 و02 حيز الخدمة.

وعليه فانه تقرر توجيه إعذار لمؤسسة « EPE BATIMETAL SPA » ويلزمها برفع التحفظات المذكورة بمحضر الاستلام المؤقت بتاريخ 02/07/2017.

بالإضافة لإعادة وضع المصاعد المذكورة حيز الخدمة، في أجل ثمانية أيام.

وأكدت أنه في حالة انقضاء الآجال، فإن وكالة عدل تحتفظ بحقها من أجل اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة.