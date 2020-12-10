عدل.. إعذار ثاني لشركة انجاز أشغال التهيئة لمشروع 1000 مسكن بتيزي وزو

وجّهت وكالة “عدل”، إعذارا ثانيا للشركة المكلّفة بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية،والشبكات الثلاثية لمشروع 1000 وحدة سكنية،بقطب الامتياز في تيزي وزو.

ويتعلق إعذار “عدل”، بشركة الإنجاز “GURBAG INSAAT MADENCILIK MHENDISLIK SANAI VE TICARET A S/ TURQUIE”.

ولم تلتزم الشركة، بتنفيذ مقتضيات الإعذار الأوّل المبلغ لها عبر الصحافة الوطنية بتاريخ 2020/11/18.

ووجّهت الوكالة الإعذار الثاني لشركة الإنجاز، بسبب تأخرها في أشغال الإنجاز، وعدم احترامها مخطط التنفيذ.

واستهلكت ثلاثة أشهر من الآجال التعاقدية المحدّدة بثمانية أشهر، بنسبة أشغال6 بالمائة مقارنة بالنسبة المطلوبة وهي 40 بالمائة.

وسجّلت الوكالة حالة إهمال واضح للورشة وتوقف للأشغال، إلى جانب نقص في الموارد البشرية بها.

الأمر الذي يحتّم على شركة الإنجاز تنفيذ التعليمات المدونة في الاعذار، في أجل أقصاه ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ اليوم.

وتتمثل هذه التعليمات فيما يلي، اتخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة و الضرورية من أجل إعادة الانطلاق الفعلي للأشغال في الورشة.

وتسليم صاحب المشروع المخططات المتعلّقة بتنفيذ الأشغال المتبقية، وتسخير جميع الامكانيات البشرية والمادية وتموين الورشة وفقا لمخطط تنفيذ الأشغال.

بالإضافة إلى وضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص المسجّلة وتدارك التأخر المسجل في تقدم الأشغال.

وتعلم الوكالة شركة الانجاز، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها، في حالة عدم تنفيذها هذه التعليمات.