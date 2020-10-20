عدل.. إعذار ثاني لشركة انجاز 1100 وحدة سكنية في قالمة

وجهت وكالة عدل، إعذار ثانيا لشركة ENDUSTRI TESISLERI IMALAT VE MONTAJ TAAHHUT A-S ، المكلّفة بدراسة وإنجاز1500/1100 وحدة سكنية، بقالمة.

ولجأت وكالة عدل، إلى اعذار شركة الإنجاز للمرّة الثانية، بعد عدم تنفيذها مقتضيات الإعذار الأوّل الصادر بـ11 ماي 2019.

ووجهت الوكالة الإعذار بسبب عدم استجابتها لمراسلات مدير المشروع، المتضمنة مطالبتها باحترام التزاماتها التعاقدية.

بالاضافة إلى تسجيل تأخر كبير في الإنجاز حسب الجدول الزمني المحدّد من قبلها، وعدم كفاية العمال والمادية والمواد المتاحة للمشروع.

فضلا عن وتيرة العمل المنخفضة للغاية و بسبب عدم الامتثال لالتزامات التسليم لسنتي 2019 و 2020

وطالبت وكالة عدل من شركة الانجاز،إيداع تكملة ملف رخصة البناء وملف الهندسة المدنية على مستوى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.

وتدعيم ورشة البناء بالموارد البشرية والمادية، وإرسال رزنامة تقدم الأشغال للعمارات المتبقية.

بالاضافة إلى الالتزام بالواجبات التعاقدية، تسريع وتيرة الأشغال، تركيب 20 مصعدا المتبقية.

وأوضحت الوكالة، أنه في حالة عدم الامتثال للإعذار في أجل 8 أيام، فإنها ستقوم باتخاذ التدابير القسرية اللاّزمة.