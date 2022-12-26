عدل: إعلان عن بيع 99 محلا تجاريا في تيارت

تعرض الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن بيع 99 محل ذا استعمال تجاري ومهني، بالمزايدة وبالتعهدات المختومة في تيارت.

وحسب بيان للوكالة، يتعلق الأمر بالمحلات المنجزة في اطار برنامج البيع بالإيجار لولاية تيارت.

وتتواجد المحلات بمشرع 574 البيع بالإيجار بكارمان ببلدية تيارت، حيث تباع المحلات كل على حدى.

كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الاطلاع على مضمون الإعلان.

مشيرة إلى أنه وبإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى مقر المديرية الجهوية لوكالة عدل تيارت لسحب دفتر الشروط.

وتم تحديد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ15 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.

فيما حدد أخر اجل لإيداع العروض باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00 بمقر المديرية الجهوية.

وسيكون فتح الأظرف في جلسة علنية في نفس المقر وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14:00.

هذا ودعت الوكالة، للحصول على المزيد من المعلومات، التقرب من المصلحة التجارية للوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره بتيارت.