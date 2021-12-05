عدل: إلتزام الصرامة وعدم التسامح مع الشركات المتحايلة في المشاريع

دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، المديرين الجهويين إلى الإلتزام بالصرامة اتجاه شركات الإنجاز المتحايلة التي لا تحترم بنود العقد أو آجال تسليم السكنات.

وحسب بيان لوكالة عدل، فقد وجّه زيتوني تعليمات للمديرين الجهويين بعدم التسامح مع شركات الإنجاز المتحايلة في حال إخلالها ببنود العقد، أو بآجال تسليم السكنات.

كما شدّد المسؤول الأول عن الوكالة، في ذات السياق، على ضرورة تسريع الأشغال وتدارك التأخر. مع تكثيف المتابعة الدورية لسيرها ومعاينة جودة ونوعية البناء. بالتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء “سي.تي.سي” ومكاتب الدراسات.

وأسدى المدير العام هذه التعليمات خلال اجتماع تنسيقي ترأسه بحضور كل من المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع. والمدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب و التسويق. ومديرة تمويل مشاريع صيغة البيع بالإيجار ومدير سير وتنفيذ العمليات ومدير الصفقات ومدير الدراسات بالوكالة. وكذا المديرين الجهويين لوكالة عدل، عنابة ، الجزائر-شرق ، الجزائر-غرب ، تيارت ، ورقلة، سطيف، قسنطينة.

وأضاف البيان، أن زيتوني إستمع خلال الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، إلى عرض مفصل قدمه المدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق، و آخر قدمة المديرين الجهويين لوكالة عدل حول بالاكتتاب و تقدم الأشغال بالمشاريع التي يشرفون عليها.

كما ألح زيتوني، بعد سماعه لهاته العروض، على ضرورة التنسيق أكثر بين مختلف المديريات التابعة لوكالة عدل. ومنها فرع التسيير العقاري وإجبار مؤسسات الإنجاز على رفع التحفظات التي قد تسجل داخل الأحياء المسلمة مؤخرا.