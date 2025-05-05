عدل.. إمكانية اللجوء مستقبلا إلى إنجاز أبراج سكنية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إمكانية اللجوء مستقبلا إلى إنجاز أبراج سكنية، خاصة على مستوى المدن الكبرى التي تعاني من شح في العقار.

وقال وزير السكن، في تصريح صحفي له اليوم الإثنين، أن هناك إمكانية للجوء مستقبلا إلى إنجاز أبراج سكنية. خاصة على مستوى المدن الكبرى التي تعاني من شح في العقار. مشيرا إلى أن هذا الخيار مطروح ضمن آفاق التوسع العمراني المستقبلي.

وأوضح الوزير أن مسألة اللجوء إلى الأبراج السكنية تفصل فيها الدراسات التقنية، التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأرض. ومتطلبات التهيئة العمرانية والراحة العامة للسكان. مؤكدا أن كل مشروع جديد سيخضع لمعايير صارمة من حيث الجودة والسلامة.

وتحدث الوزير، من جهة أخرى، عن وجود ضعف حقيقي في مسألة صيانة المصاعد داخل سكنات “عدل”. مشيرا إلى أن هذا الإشكال مطروح بحدة في عدة مواقع سكنية.

وأكد الوزير أن القطاع سيعمل على تدارك هذا الضعف من خلال إجراءات جديدة يتم التحضير لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. بهدف تحسين نوعية الخدمات وضمان سلامة القاطنين في هذه العمارات.