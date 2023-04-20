عدل.. إنجاز مركزين تجاريين بسيدي عبد الله في العاصمة

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بوضع حجر الأساس لإنجاز مركزين تجاريين بموقع 13300 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بسيدي عبد الله.

وحسب بيان لوزارة السكن، جاء ذلك، على هامش الزيارة التفقدية التي قادت الوزير، رفقة والي العاصمة، إلى الولاية، اليوم الخميس.

وأعلن الوزير في تصريح صحفي بأن كل برنامج “عدل” بالعاصمة سيتم توطينه خلال شهر ونصف كأقصى حدك.

كما صرح بأن الموقع سيتم تدعيمه بقرابة 35 تجهيز عمومي.