عدل.. إنشاء تطبيق إلكتروني لأصحاب طعون 2013

أشرف المدير العام لوكالة عدل، على انشاء تطبيق الكتروني يُمكن المكتتبين المسجلين في 2013 والذين قبلت .طعونهم ولم يدفعوا الشطر الأول، ولم تتمكن وكالة عدل من الاتصال بهم، للتسجيل في القاعدة الالكترونية

وستسمح هذه المنصة اللإلكترونية لـ 6 آلاف مكتتب من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم، يوم غد الخميس، الموافق لـ16 سبتمبر 2021.

ودعا المدير العام لوكالة عدل، 30 ألف مكتتبا، قبلت ملفاتهم، التقدم للبطاقية لأجل سحب أوامر الدفع.

وحول توزيع السكنات، قال ذات المسؤول إنه سيواصل زياراته الميديانية لمواقع السكنات، حتى تتمكن الوكالة من تسليم السكنات في شهر نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن المعنيين بهذه العملية سيدفعون الشطر الرابع نهاية الشهر.

وأسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، تعليمات لإطارات القطاع، من أجل التحضير الفوري لفتح المنصة الالكترونية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بغية تمكين قرابة 6000 مكتتب من تحميل أوامر الدفع، بداية من الخميس المقبل.

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