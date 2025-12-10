عدل: استرجاع شقة من مستأجر لهذا السبب

قام فرع عدل للتسيير العقاري، باسترجاع شقة بموقع 1200 مسكن Q18 الرحمانية من مستأجر متخلف عن تسديد مستحقات الإيجار الشهري.

وجاء في بيان عدل للتسيير العقاري “بناءا على الصيغة التنفيذية لقرار الطرد”. “الصادر بحق أحد المستأجرين المتخلفين عن تسديد مستحقات الإيجار على مستوى موقع 1200 مسكن عدل”. بالقطب السكني 18 الرحمانية، التابع للفرع الجهوي الجزائر غرب”. “تم بتاريخ 9 ديسمبر 2025 تنفيذ العملية بحضور القوة العمومية والمحضر القضائي”. “إلى جانب أعوان الفرع الجهوي الجزائر غرب ، وقد تم استرجاع السكن بصفة رسمية”. “وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها”.

