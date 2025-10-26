عدل.. استرجاع 8 سكنات استولى عليها أشخاص في العاصمة

قام اليوم الأحد، الفرع الجهوي الجزائر شرق بعملية إخلاء لـ8 سكنات تم الاستيلاء عليها دون أي وجه حق. وذلك على مستوى حي 1118 مسكن هراوة بالعاصمة.

وتمت العملية تنفيذا لحكم استعجالي بالطرد وبتسخير من مصالح الأمن الوطني، في ظروف منظمة واحترام تام للإجراءات القانونية المعمول بها. ويأتي الإجراء في إطار محاربة ظاهرة الاستيلاء غير الشرعي على السكنات التابعة لبرنامج البيع بالإيجار “عدل”.

وأكدت مؤسسة عدل للتسيير العقاري مواصلة عملياتها الميدانية. التي تهدف إلى استرجاع السكنات المستغلة بطرق غير قانونية. حفاظا على الحقوق الشرعية وضمانا لحسن تسيير الأحياء السكنية.

