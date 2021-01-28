عدل.. اعذار أول للمؤسسة المكلّفة بانجاز السكنات وأشغال التهيئة في رغاية

وجّهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، اعذار أول لمؤسسة METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD / CHINE “MCC”- .

وتتكفل المؤسسة التي وجهت لها “عدل” الاعذار، بدراسة وإنجاز السكنات،المحلات الخدماتية،واشغال التهيئة ما تعلق بها بمشروع إنجاز 1400 مسكن قريشي.

وجاء الاعذار، بناء على مختلف محاضر معاينة الورشة، منها ما يتعلق باستئناف الأشغال بذات الورشة.

ونظرا –تقول الوكالة-، لعدم أخذ بعين الاعتبار الإعذار الكتابي، وعدم قيام هذه المؤسسة بإزالة التحفظات المثارة من قبل مصالحctc .

ووجهت الوكالة تعليمات للمؤسسة المعنية، وتنفيذها في أجل أقصاه 72 ساعة .

وتتمثل هذه تعليمات، في إنهاء أشغال إنجاز سلالم مداخل جميع العمارات إزالة القنوات الصاعدة للغاز والكهرباء، ازالة السياج عن المشروع.

إضافة إلى الإخلاء الفوري من كل المحلات التجارية والسكنات المستغلة من طرف المؤسسة،والتكفل بإزالة التحفظات المثارة من قبل المصالح التقنيةCTC.