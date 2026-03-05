عدل الطارف وتبسة.. رفض دعاوى وإقرار إخلاء السكنات

أصدرت، محكمة الطارف، حكمين ابتدائيين لصالح فرع عدل للتسيير العقاري - المديرية الجهوية للتسيير العقاري عنابة. يقضيان برفض الدعوى لعدم التأسيس في قضية إلغاء الأعباء التي تخص جمعية 1600 مسكن – عدل الطارف. إضافة إلى قضية إلغاء أعباء منفردة، مع رفض الدعوى لعدم التأسيس.

كما تم إصدار حكم ابتدائي عن محكمة تبسة ضد مستأجر متخلف عن دفع الإيجار. قاطن بحي 500 مسكن الجرف، يقضي بفسخ عقد الإيجار والإخلاء مع إلزامه بتسديد المستحقات.