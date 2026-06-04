عدل العاصمة: انطلاق عملية تهيئة العمارات

انطلقت على مستوى المديرية الجهوية للتسيير العقاري الجزائر شرق أشغال إعادة تهيئة العمارات بحي 1839 مسكن عدل السبالة. وذلك في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على جمالية المجمعات السكنية وتحسين محيطها العمراني.

وتظهر الصور المرفقة انطلاق الأشغال على مستوى العمارتين رقم 21 و32. على أن تتواصل العملية تدريجيا وفق البرنامج المسطر لتشمل مختلف العمارات المعنية داخل حي عدل.

وتنجز هذه الأشغال من طرف مؤسسات متخصصة، تحت إشراف مكاتب دراسات عمومية مختصة. مع ضمان المتابعة الميدانية الدائمة من قبل التقنيين التابعين لمؤسسة عدل للتسيير العقاري.

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