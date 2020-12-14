عدل العاصمة.. بلعريبي يأمر بالاسراع لتسليم سكنات الرحمانية

دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي، الى ضرورة الاسراع لتسليم السكنات في الرحمانية بالعاصمة.

وأكد المسؤول الأول في عدل بلعريبي على ضرورة تسليم هذا الموقع في أقرب الآجال مع رفع بعض التحفظات المسجلة داخل السكنات .

وخلال زيارته التفقدية إلتقى المسؤول بممثلي مكتتبي الموقع، حيث قال إن الوكالة تبذل كل الجهود لتسريع وتيرة الأشغال التهيئة الخارجية.

وطالب بلعريبي ممثلي المكتتبين إلى تحرير محضر معاينة تسجل فيه كل التحفظات التي يجدونها ورفعها لشركة الانجاز قبل استلام السكنات.

للإشارة، عاين عاين طارق بلعريبي، موقع 18 لـ2000 وحدة سكنية بالرحمانية، حيث اطلع على أشغال التهيئة الخارجية بهذه السكنات الجاهزة.