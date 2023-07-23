عدل: المدراء العامون والجهويون والمساعدون المركزيون يقفون على إستكمال تسليم المفاتيح

تنفيذا لتوجيهات المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. وقف المدراء العامون المساعدين والمركزيين رفقة المدراء الجهويين على عملية إستكمال تسليم المفاتيح بمختلف مواقع صيغة البيع بالإيجار. بمختلف ولايات التراب الوطني. والتي أعلن عن تسليمها في ذكرى إسترجاع السيادة الوطنية والمقدر عددها 41850 وحدة على المستوى الوطني.

ومن ولاية جيجل وقف المدير العام المساعد للتسيير العقاري رفقة المدير الجهوي على عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين.

وشهدت عملية التسليم فرحة لدى العائلات المستفيدة من سكنات صيغة البيع بالإيجار.

وثمن المستفيدون جهود وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل وحرصهما على الإنتهاء من الأشغال قبل الآجال المتفق عليها .

كما وقف المدير العام المساعد للإدارة والمالية من ولاية تلمسان على عملية تسليم 1521 وحدة سكنية. جيجل 1095 وحدة، الطارف 238 وحدة.

ووقف المدير المركزي لتسيير العمليات والمدير العام المساعد المكلف بالإكتتاب والتسويق على توزيع 6389 بسكيكدة.