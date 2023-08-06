عدل: المدير العام يأمر بتسريع وتيرة الأشغال في هذه الولايات

ترأس أمسية أمس السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، لقاءا تنسيقيا. حضره المدير العام المساعد للإكتتاب والتسويق والمدير المركزي لتسيير العمليات، والمدير الجهوي لوكالة عدل وهران.

واستهل المدير العام إستهل إجتماعه بإستماع إلى عرض مفصل. قدمه كل مديري المشاريع للولايات التابعة للمديرية الجهوية لوكالة عدل وهران، تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، غليزان والشلف.

كما حضر هذا الاجتماع أيضا ممثلون عن مؤسسات الإنجاز و مكاتب الدراسات. التي تشرف على إنجاز ومتابعة مشاريع بالولايات المذكورة أعلاه.

وأكد المدير العام بأن هذه القاءات والإجتماعات جاءت من أجل تذليل العراقيل. التي قد تواجه مشاريع صيغة البيع بالإيجار في المستقبل.

كما أعرب المسؤول الأول عن وكالة عدل أنه جاء للوقوف شخصيا على مختلف الأشغال. ومواجهة العراقيل التي تعترضها إعطاء حلول فعلية وآنية.

وشدد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والعمل بنظام التناوب بجميع المشاريع خاصة في هذه الفترة الصيفية. مع إلتزام مديري المشاريع ورؤساء المشاريع بتكثيف دوريات مراقبة للأشغال وتيرتها. كما دعا إحترام معايير الجودة و النوعية مختلف الأشغال.