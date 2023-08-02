عدل: المدير العام يدعو للعمل وتسريع وتيرة أشغال هذه المواقع

ترأس أمس الثلاثاء، المدير العام للسكن بالوزارة الوصية رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. إجتماعا تقنيا تنسيقيا حول أشغال موقع 14442 وحدة سكنية المنطلقة في 5 جويلية 2023 الفارط. والموجهة لأصحاب الطعون اللذين قبلت ملفاتهم.

وحضر هذا اللقاء المدير الجهوي لوكالة الجزائر شرق، وممثلي عن مكاتب دراسات. ومؤسسات الإنجاز التي تشرف على أشغال هذه السكنات الموجهة للمكتتبين المتبقيين من برنامج صيغة البيع بالإيجار.

وبعد أن إستماعا الى عرض مفصل عن سير الأشغال بهذه المواقع ومنها بالقطب الحضري العمراني 10670. وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. أعطى المدير العام للسكن والمدير العام للوكالة بعض التوجيهات. من أجل مواصلة العمل بنفس الوتيرة التي إنطلقت بها الأشغال مع ضرورة التنسيق مع مختلف الفاعلين. وهذا بهدف تجاوز العراقيل التي تواجه مختلف الأشغال.

كما ألزمو الجميع بإتباع مخطط عمل يضمن الإنتهاء من جميع الأشغال في آن وحد. وحث المدير العام على ضرورة العمل و تسريع وتيرة الاشغال و العمل بنظام التناوب .

كما أكد على ضرورة رفع التحدي من أجل تسليم الموقع في الأجال المحددة. للإشارة فإن الزيارات الميدانية المتكررة التي يقوم بها السادة إطارات الوزارة وعلى رأسهم المدير العام للوكالة الوطنية. لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير السكن و العمران و المدينة.