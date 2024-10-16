عدل : انتهاء أكبر عملية تهيئة العمارات في عدة ولايات

أشرفت أكبر عملية لإعادة تهيئة وترميم أحياء عدل السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار، على الإنتهاء في عدة أحياء سكنية.

في حين، شملت الأشغال 33 حيا سكنيا عدل موزعا على 15 ولاية عبر كامل التراب الوطني في جميع الأحياء التي تستلزم إعادة تهيئة في برنامج 55000 مسكن.

كما يقف إلى جانب المؤسسات المنجزة فريق عمل فرع عدل للتسيير العقاري بشكل يومي. من أجل إستكمال الأشغال في الآجال المحددة ولتقديم خدمات تليق بأحياء عدل السكنية.

للإشارة، فإن العملية تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق برنامج البيع بالايجار قبل 23 سنة. وتهدف الى إعادة تجديد و تأهيل واجهات العمارت، اصلاح الأسطح، طلاء الواجهات وتركيب الهوائيات المقعرة. إضافة الى تركيب خزانات المياه.

هذه الأحياء السكنية شهدت إعادة التهيئة

ولاية عنابة “حي 1714 مسكن سيدي عاشور، 156 مسكن ديدوش مراد، 116 مسكن الحطاب”. سكيكدة، حي 300 مسكن مرج الديب. ولاية تبسة، حي 500 مسكن الجرف ولاية قسنطينة 400 مسكن جيكو. باتنة 1000 مسكن بوزوران. سطيف، حي 500 مسكن الحشمي، حي 500 مسكن ثابت بوزيد (العلمة). ولاية جيجل، حي 200 مسكن عسوس. برج بوعريريج، حي 50 مسكن، حي 114 مسكن، حي 136 مسكن. ولاية تيزي وزو، حي عدل تادميت.

وحي 527 مسكن العاشور، حي زرهوني مختار، حي الموز مكرر، حي المصالحة الوطنية، حي 416 مسكن الكاليتوس، حي لاكونكورد. عدل واد فالي، حي عدل ذراع بن خدة 1، حي عدل ذراع بن خدة 2.

وتيبازة، حي 252 مسكن قليعة، حي ماتاريس، حي 832 مسكن قليعة. البليدة، أولاد يعيش، الصومعة، حي براكني. ولاية المدية، حي البرواڨية، حي 15 ديسمبر المدية. تيارت، حي 500 مسكن ڨايد أحمد تيارت، حي 1377 مسكن بير الجير(وهران).

كما تأتي هذه العملية التزاما بتفيد تعلميات وزير السكن و العمران والمدينة القاضية بضرورة ترميم وتزيين الأحياء السكنية وتقديم خدمات ذات جودة للمكتتب.