عدل: انطلاق أشغال العزل المائي لأسطح العمارات

باشرت مؤسسة عدل للتسيير العقاري، على مستوى المديرية الجهوية للتسيير العقاري عنابة أشغال إعادة إصلاح مساكّة الأسطح (العزل المائي) لعدة عمارات عبر عدد من احياء عدل بعنابة. وهذا في إطار عمليات إصلاح مساكات الأسطح ومنع تسربات المياه والرطوبة.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة تسربات مياه الأمطار والحد من آثار الرطوبة. بما يساهم في الحفاظ على سلامة العمارات والسكان على حد سواء.

وتندرج هذه الأشغال ضمن برنامج الأشغال الكبرى المسطر من طرف مؤسسة عدل للتسيير العقاري. الرامي إلى التكفل بمختلف النقائص التقنية المسجلة.

ومن بين الأحياء السكنية المعنية بهذه العملية 426 مسكن الزعفرانية، 128 مسكن سوق الليل، 156 مسكن عدل ديدوش مراد.

للإشارة، فإن هذه الأشغال تنجز تحت إشراف مكاتب دراسات عمومية مختصة. وبمراقبة تقنية من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء (CTC). مع متابعة ميدانية مستمرة من طرف مؤسسة عدل للتسيير العقاري.

