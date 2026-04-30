عدل: انطلاق أشغال تهيئة واجهات العمارات والأجزاء المشتركة

انطلقت أشغال تهيئة واجهات العمارات والأجزاء المشتركة بعدد من الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار “عدل”. والعينة من ولاية بجاية، أين جاءت العملية، تحت إشراف مكاتب دراسات عمومية مختصة وبمتابعة ميدانية من مصالح مؤسسة عدل للتسيير العقاري.

وتشمل هذه العملية أحياء 175 مسكن عدل سيدي لبحر، 72 مسكن سيدي أحمد. 58 مسكن بروندي، 112 مسكن الطرق الأربعة.

وتندرج هذه الأشغال ضمن برنامج إعادة تهيئة أحياء البيع بالإيجار، في إطار مسعى متواصل يهدف إلى معالجة النقائص المسجلة. تحسين المحيط العمراني، وتعزيز جمالية الأحياء السكنية بما يستجيب لتطلعات السكان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور