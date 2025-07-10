عدل..بيان هام بخصوص تسربات المياه

فندت مؤسسة عدل للتسيير العقاري، الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود تسربات للمياه في الأحياء السكنية.

وقالت جاست ايمو في بيان لها “على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود تسرب للمياه”. “على مستوى حي 1500 مسكن عدل الامتياز بسيدي بلعباس”. “فإن المؤسسة توضح أن المياه التي ظهرت في الفيديو المتداول لا تعود إلى أي تسرب تقني أو خلل في شبكة المياه”. “بل هي ناتجة عن عملية تفريغ روتينية لمياه القبو، يقوم بها حارس العمارة في إطار مهامه اليومية المعتادة”.

ووأكدت المؤسسة أن تصوير المشهد ونشره قد جرى دون التحقق من طبيعته أو الرجوع إلى الجهات المعنية. مما أدى إلى تداول معلومات غير دقيقة تسببت في حالة من سوء الفهم لدى بعض السكان.

وأكدت عدل للتسيير العقاري، أن الموقع لا يعاني من أي تسرب. وأن العملية المذكورة تدخل ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تهدف إلى الحفاظ على نظافة وسلامة الإقامات السكنية.

وذكرت المؤسسة انها لا تمانع نشر الانشغالات الموضوعية والمبنية على معطيات دقيقة. لكنها ترفض أي مسعى لتشويه صورة المؤسسة أو تضليل الرأي العام.