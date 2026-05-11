عدل..بيان هام للمستفيدين من السكنات

أعلن فرع عدل للتسيير العقاري عن صب فواتير الكراء الخاصة بشهر أفريل 2026 الكترونيًا.

وجاء في منشور المؤسسة “يعلم فرع عدل للتسيير العقاري كافة المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل”، أنه تم صب فواتير الكراء الخاصة بشهر أفريل 2026 الكترونيًا”. و”عليه يرجى من المعنيين الولوج إلى حساباتهم عبر المنصة الرقمية للاطلاع على الفواتير و تسديدها على الرابط:

https://www.aadlgestimmo.dz/epayement/View/invoice.php

