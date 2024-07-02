عدل..بيان هام للمكتتبين بخصوص شهادات التخصيص!

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الثلاثاء، أن عملية صب شهادات التخصيص مستمرة. وهذا بشكل يومي إلى غاية آخر مكتتب.

وأوضحت، وكالة عدل، أن من خلال هذه العملية يقوم فريق التقني المكلف بصب عدد معتبر من شهادات التخصيص يوميا عبر الموقع الإلكتروني إلى غاية إستكمال العملية في أقرب الآجال.

كما طمأنت الوكالة، كافة المكتتبين لمعنيين بهذا الإجراء، أن هذه العملية تعرف سيرورة سريعة وممتازة. داعية إياهم إلى الإطلاع بشكل دوري على موقع الوكالة www.aadl.com.dz. وهذا من خلال نافذة شهادة التخصيص لإستخراج شهاداتهم فور صبها.