عدل: بيع محلات تجارية بموقع 3000/1500 مسكن الرحمانية خلال الأيام المقبلة

التقى المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل، مع ممثلي مكتتبي موقع 23 – 3000 /1500 مسكن الرحمانية سيدي عبدالله .

والتقى فيصل زيتوني، أيضا ممثلي الكوطة الرابعة 10800، حيث استمع الى انشغالتهم المتعلقة بصب شهادات التخصيص وتقدم الأشغال.

وأكد زيتوني، ان ما وعد به وزير السكن خلال لقاءاته مع المكتتبين سيتم تنفيذه.

وكشف أنه في غضون الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن بيع محلات تجارية بموقع 3000/1500 مسكن الرحمانية.

وانه سيتم الإنطلاق في تجسيد مشروع متوسطة بذات الموقع، مباشرة بعد الإنتهاء من الإجراءات.

من جهته اخرى قال زيتوني إن وكالة عدل مستمرة بتنفيذ برنامجها بنفس الوتيرة والإستراتجية.

وأكد أن ما وعد به بلعريبي خلال توليه منصب مدير عام لوكالة عدل، سيتم تنفيذه مع الكوطة الرابعة 10800 وجميع المكتتبين.

وتاتي هذه القاءات من أجل ايجاد حلول فعلية وتقديم توضيحات لممثلي المكتتبين خاصة ما يتعلق بتقدم الأشغال .