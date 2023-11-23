عدل: بيع محلات تجارية عبر هذه الولايات

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، كافة المواطنين الراغبين في شراء “عن طريق البيع بالتراضي”. محلات تجارية مهنية وخدماتية المتواجدة على مستوى الأحياء السكنية لصيغة البيع بالإيجار.

وحسب بيان لوكالة عدل، فإن عملية بيع هذه المحلات لا تزال متواصلة وعلى كل مهتم التوجه إلى مصالح التجارية بالمدريات الولائية. أو الى المصالح التجارية بالمدريات الجهوية.

كما أكدت الوكالة، أن عملية البيع متواصلة إلى غاية بيع آخر محل و أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في شراء هاته المحلات. عند توجهه يرفق بالوثائق التالية “طلب خطي يوضح فيه رقم المحل ومساحته وسعره. مع جميع المعلومات الخاصة بالمعني، الاسم اللقب ورقم الهاتف والعنوان. نسخة لبطاقة التعريف الوطنية .