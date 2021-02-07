عدل: بيع 109 محل تجاري بـ 1700 مسكن بتيبازة

وضعت وكالة عدل بالمزايدة وبالتعهدات المختومة 109 محل ذات إستعمال تجاري ومهني للبيع متواجدة بـ1700 مسكن عدل ولاية تيبازة .

وأكدت الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين للمشاركة في البيع بالمزايدة الإطلاع على مضمون الإعلان الصادر اليوم.

أو التقرب إلى المديرية الجهوية لوكالة عدل الجزائر غرب المتواجد مقرها بحي 540 مسكن محمد بركاني – البليدة .

وبإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى العنوان نفسه وسحب دفتر الشروط.

وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على منتصف النهار.

وعن أخر أجل فحدد بـ 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور الإعلان بنفس التوقيت الذي تم فيه سحب دفتر الشروط.

ويودع دفتر بمقر المديرية الجهوية الجزائر غرب، أما عن فتح الأظرفة فسيكون في جلسة علنية بنفس المقر.