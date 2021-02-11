عدل.. بيع 42 محلا تجاريا بـ2400 مسكن بابا احسن

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، عن بيع 42 محلا ذا استعمال تجاري ومهني كل على حدى.

وتتواجد المحلات التجارية المعنية التي وضعتها وكالة “عدل” للبيع متواجدة بـ2400 مسكن عدل بابا احسن في العاصمة.

وأكدت الوكالة، أن على الراغبين التقرب للمديرية الجهوية الجزائر شرق، بحي 416 مسكن عدل جسر قسنطينة عين النعجة.

وبإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب بالمشاركة في المزايدة التوجه إلى العنوان نفسه وسحب دفتر الشروط.

وحددت الوكالة آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ15 يوما إبتداءً من تاريخ أول صدور الإعلان.

أما عن آخر أجل لإيداع العروض فحدد بـ15 يوما ابتداءً من تاريخ صدور هذا الإعلان على الساعة12:00.

ويودع دفتر بمقر المديرية الجهوية الجزائر شرق المتواجد مقرها بحي 416 مسكن جسر قسنطينة عين النعجة الجزائر العاصمة.