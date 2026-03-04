“عدل” تبيع المحلات التجارية في هذه المناطق!

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لعدة محلات تجارية عبر عدة ولايات.

وحسب بيان لذات الوكالة، فقد تم بيع 29 محل ذو إستعمال تجاري ، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 130 مســكن عدل قصر البخاري ولاية المدية. و 36 محل ذو إستعمال تجاري ، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 200 مسكن عدل قطعة 02 قصر البخاري ولاية المدية.

كما أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لـ 29 محل ذو إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 200 مســكن عدل قطعة 01 قصر البخاري ولاية المدية. و 73 محل ذا إستعمال تجاري و 32 خدماتي ، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 1150 مســكن عدل سيدي حماد ولاية البليدة. و15 محل ذا إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 1400 مســكن عدل حي33 سيدي عبد الله ولاية الجزائر.

