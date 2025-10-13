“عدل” تبيع المحلات التجارية في هذه الولايات!

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن البيع بالمزاد العلني للمحلات التجارية عبر المواقع السكنية في ولايتي الجزائر العاصمة وبجاية.

وأعلنت الوكالة عن بيع 27 محل ذو استعمال تجاري منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائـنة بحي: 1190 مسكن أولاد فايت - ولاية الجزائر. بالإضافة كذلك إلى بيع 03 محلات ذات استعمال تجاري و 16 ذا إستعمال خدماتي منجزة في إطـار برنامج سكنات البيع بالإيجار. الكائـنة بحي: 1000/428 مسكن عدل واد غير بولاية بجاية.