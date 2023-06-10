عدل تبيع محلات خدماتية لمستخدمي قطاع الصحة

ترأس اليوم السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصيل زيتوني لقاء مع مستخدمي القطاع الصحي من أجل عرض بيع المحلات الخدماتية بعدد من المواقع السكنية.

وحسب بيان للوكالة، تتواجد هذه المحلات، على مستوى العاصمة والمدينة الجديدة سيدي عبد الله والمدينة الجديدة بوعينان.

وإستمع الحضور إلى عرض مفصل قدمه المدير العام المساعد المكلف بالإكتتاب والتسويق عن المحلات الخدماتية المعروضة للبيع. والمقدر عددها بـ 434 محل موزعة على 34 موقع. وكذا التعريف والترويج للمواقع المتواجد بها المحلات الخدماتية.

ويأتي عرض بيع المحلات الخدماتية لأول مرة أمام مستخدمي القطاع الصحي تنفيذا لتوجيهات وزير السكن. والرامية إلى خلق فرص الإسثمار وتوفير مناصب عمل للشباب داخل الاحياء السكنية.

بالإضافة إلى خلق توفير الخدمات الصحية المتعددة داخل هاته الأحياء السكنية التي يبلغ متوسط قاطنيها 15 ألف نسمة.

وتم فتح باب التسجيل مباشرة أمام المعنيين إما عن طريق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. أو عن طريق البنك حيث قام مايقارب 100 شخص بعملية التسجيل بالطريقة التي تناسبه.

وخلال كلمته الإختتامية، أكد المدير العام للوكالة أن هاته العملية ستُعمم على مختلف المواقع السكنية على المستوى الوطني.