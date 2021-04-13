عدل تبيع 166 محلا تجاريا بمشروع 400 مسكن في السوقر بتيارت

أعلنت وكالة عدل عن بيع 130 محلا تجاريا، متواجدا بـمشروع 400 مسكن عدل ببلدية السوقر في تيارت.

وأكدت الوكالة، عبر بيان لها، أنه بإمكان المواطنين الراغبين للمشاركة في البيع بالمزايدة التقرب إلى المديرية الجهوية عدل بتيارت.

وأكد البيان، إنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى ذات المديرية.

وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ15 يوم إبتداءا من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00 منصف النهار.

كما تم تحديد آخر أجل لإيداع العروض بـ15 يوما، إبتداءا من تاريخ صدور هذا الإعلان على الساعة 12:00.

وأشار البيان، إلى إن فتح الأظرفة سيكون في جلسة علنية بنفس المقر، وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14:00.