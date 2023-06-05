عدل تبيع 32 محلا تجاريا في الدويرة بالعاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن عرض 32 محلا ذات إستعمال تجاري وخدماتي للبيع، متواجدة بحي 7000/3746 مسكن بالدويرة في العاصمة.

وتؤكد الوكالة أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في المزايدة التوجه إلى موقع 416 مسكن عدل عمارة “E” الطابق الأول -جسر قسنطينة- عين النعجة الجزائر لسحب دفتر الشروط.

وحدد آخر أجل لسحبه بـ 15 يوم إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان. أما عن أخر أجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.

وسيكون فتح الأظرفة في جلسة علني وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13:00.

ودعت الوكالة، المهتمين، التقرب من المصلحة التجارية للوكالة الجهوية الجزائر العاصمة شرق، للحصول على المزيد من المعلومات.