عدل تدعو المكتتبين المعنيين بتسلم المفاتيح في 1 نوفمبر لاستكمال الإجراءات

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” المكتتبين في سكنات البيع بالإيجار و المعنيين بعملية تسليم مفاتيح السكنات اليوم 1 نوفمبر. إلى الإطلاع على مواعيد وهوية الموثق لغرض إستكمال الإجراءات النهائية.

وخصت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، المكتتبين المسجلين، خارج ولاية الجزائر العاصمة، ضمن برنامج سكنات البيع بالإيجار والمعنيين بعملية تسليم المفاتيح بتاريخ 1 نوفمبر 2021. والذين قاموا بتسديد الشطر الرابع.

بالمقابل دعت المديرية المكتتبين المعنيين التقرب من مديرية المشاريع التابعة لولايتهم. من أجل الإستعلام والإطلاع على مواعيد وهوية الموثق لغرض إستكمال الإجراءات النهائية.

أما بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر العاصمة، فما عليهم إلا تصفح الموقع الإلكتروني لوكالة “عدل” عبر خانة موعد الموثق.

كما أعلنت الوكالة، أن مكتتبي “عدل 2″، الذين تم قبول ملفاتهم ولم يقوموا بتسديد الأمر بالدفع للشطر الأول. بإمكانهم الولوج إلى المنصة الالكترونية الجديدة من أجل تحديد وتوجيه المكتتب.

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