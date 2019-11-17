عدل تستدعي 7 آلاف مكتتب جديد للتعرف على مواقعهم السكنية

يتعلق الأمر بالذين اختاروا مواقع «بابا حسن» و«الدويرة» وسيدي عبد الله

الإفراج عن أوامر الدفع للشطر الثالث في الشهر القادم

قرّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، استدعاء «كوطة» أخرى من مكتتبي «عدل 2»، لسحب شهادة ما قبل التخصيص ليتعرفوا على مواقع مساكنهم.

تمهيدا لدفع الشطر الثالث، خلال الأيام القادمة. وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»،

عن فتح موقعها لمكتتبي 2013، الذين اختاروا مواقع مساكنهم لسحب شهادة ما قبل التخصيص للتعرف على

مساكنهم، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية ستمس بشكل تدريجي 7 آلاف مكتتب سيتعرفون على مواقع

مساكنهم التي اختاروها قبل أشهر، ويتعلق الأمر بالمكتتبين الذين اختاروا كلا من مواقع الدويرة وبابا حسن

بالجزائر والمدينة الجديدة سيدي عبد الله في الجزائر العاصمة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوكالة فتحت موقعها الإلكتروني بصفة تدريجية، لتمكين المكتتبين من القيام

بتحميل شهادة ما قبل التخصيص من دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الوكالة، بعدما قررت الاعتماد على نسبة

100 من المئة في عصرنة هذه العملية للتيسير على المكتتبين، كما حددت أيضا رزنامة خاصة لتفادي الضغط على الموقع.

ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثالث، حيث سيدفع أصحاب شقق ثلاث

غرف 10 ملايين سنتيم و5 آلاف دينار، في حين سيدفع المستفيدون من شقق أربع غرف 13 مليون سنتيم و5

آلاف دينار، كما تم أيضا هذه المرة التأكيد على منح شقق من أربع غرف للمتزوجين ولديهم أولاد، وذلك بعد

تسجيل فائض من هذه المساكن، حيث حوّلت ملفاتهم للاستفادة من شقق ذات أربع غرف، مع التزامهم بدفع 9

ملايين سنتيم إضافية والمتعلقة بالزيادة المترتبة عن الشطر الأول والثاني والثالث.

ويأتي الإفراج عن هذه «الكوطة» الجديدة، بعدما انتهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من طي ملف

مساكن «عدل 1» في الجزائر العاصمة وفي ولايات أخرى، كما تقرر أيضا الشروع أيضا في العملية، بعدما بلغت

نسبة تقدم الأشغال في هذه المواقع نسبة متقدمة تجاوزت 80 من المئة، حيث من المنتظر أن يشرع قريبا في

تسليم المفاتيح لـ«كوطة» كبيرة من المكتتبين في مواقع الجزائر العاصمة ولايات أخرى.