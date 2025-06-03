عدل تستعد لعيد الأضحى

ترأس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل إجتماعا تنسيقيا مع مصالح التسيير العقاري و فرعه التابع لوكالة عدل .

وخلال هذا اللقاء، شدد المدير العام على ضرورة الإستعداد التام و تحمل مسؤولية تنفيذ البرنامج. الذي يهدف بالأساس إلى استمرارية الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أكد المدير العام لوكالة عدل، على تنصيب خلية متابعة مركزية وأخرى على مستوى جميع الأحياء السكنية . والإنطلاق في عملية تنظيف شاملة ابتداء من الآن و أخرى بعد الإنتهاء من نحر الأضاحي.

والحرص على ضمان التزويد المستمر بالمياه عبر مختلف الأحياء. ومراقبة جاهزية الخزانات وضمان توفر المياه خلال أيام العيد. وتحضير شاحنات إحتياطية لتزويد الأحياء السكنية بالمياه الشروب. وتفعيل برنامج مناوبة فعال للتدخل السريع عند الضرورة.

وكذا تسخير شاخنات متخصصة في حالات الإنسداد على مستوى قنوات الصرف الصحي . وتقديم يد العون والمساعدة لقاطني الأحياء السكنية . وتحديد أماكن مخصصة لنحر الأضاحي واسترجاع الجلود لتسليمها للمصالح المختصة .

ودعا المدراء المركزيين ورؤساء الاقسام على المستوى الجهوي إلى القيام بدوريات للإطلاع على مدى تنفيذ هذا المخطط الإستعجالي . وإتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من تقاعس في تنفيذ هذا المخطط .

وحضر هذا اللقاء كل من السادة رئيس مجلس إدارة فرع التسسير العقاري، المدير العام للإدارة و المالية، المدير العام المساعد للتسيير العقاري. والمدير العام لفرع التسيير العقاري، مدير التدقيق و المراقبة. والمدراء الجهويين لوكالة عدل الجزائر شرق، الجزائر غرب ، وهران عنابة، تيارت ، ورقلة ، سطيف وقسنطينة. والمدراء المركزيين للتسير العقاري ، المدراء الجهويين لفرع التسيير العقاري .

ويندرج هذا اللقاء الذي جاء بعد التحضير اللوجيستي لضمان السير الحسن للتزود بالمياه الشروب. وإنجاح عملية نظافة شاملة على مستوى الأحياء السكنية بمختلف ولايات الوطن بعد أن ضبطت لها مختلف الوسائل المادية والبشرية .

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